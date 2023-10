Unes 50 persones ocupen l'entrada d'un hotel de propietat israeliana a Barcelona

BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -

Unes 50 persones ja desconvocades --segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona-- han ocupat aquest dissabte l'entrada d'un hotel de propietat israeliana al districte barceloní de Ciutat Vella amb el lema 'Aturem el genocidi a Gaza'.

Segons han informat en un comunicat diversos moviments populars com la CUP, Samidoun i Sindicat de Llogateres, entre d'altres, l'hotel "és propietat del magnat israelita Haim Tsuff, número 42 de la llista de persones més riques d'Israel, implicat en el complex industrial-militar, amb negocis en el sector del petroli, infraestructures, construcció i immobiliari".

L'acció "denuncia la impunitat pel genocidi contra milers de palestins" i s'emmarca en la concentració convocada aquest dissabte a 18 hores a Barcelona amb el lema 'Aturem el genocidi a Palestina, prou comerç d'armes amb Israel'.

El comunicat ha apuntat que a partir de les 12 hores s'ha fet un concert, s'han llegit poemes i s'han canviat banderes de l'hotel com la de la Unió Europea i Espanya per banderes de Palestina "com a protesta", i entre els manifestants hi havia el diputat de la CUP al Parlament Carles Riera.

En el manifest, els col·lectius han fet una crida a "l'acció directa contra els interessos econòmics del règim Israelià, fins que la perpetració de crims contra la humanitat li surti massa cara".