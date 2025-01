Unes 4.000 persones demanen a Barcelona que Edmundo González juri com a president de Veneçuela

Protesten davant la presa de possessió aquest divendres de Nicolás Maduro com a president després de les eleccions de juliol

BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

Unes 4.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest dijous a la plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar que el candidat opositor veneçolà Edmundo González, que es va exiliar a Espanya després de les eleccions de juliol de 2024, juri com a president de Veneçuela.

Aquesta protesta es produeix el dia abans que l'actual president de Veneçuela, Nicolás Madur, prengui possessió de nou en el càrrec, i amb la incògnita de si el líder opositor tornarà al país amb motiu de la investidura, ja que ha anunciat que aquest dijous ha viatjat a Panamà.

La concentració ha començat sobre les 18.00 hores, sota el lema 'Gloria al Brau Poble', i els assistents han cridat consignes com 'Hasta el final', 'Libertad', 'Maduro, concha tu madre' i 'Viva Venezuela Libre', han onejat banderes veneçolanes i catalanes i han desplegat una bandera gegant de Veneçuela.

RESULTATS ELECTORALS

Els organitzadors han argumentat que "les actes oficials recopilades pels testimonis de l'oposició en tots els centres electorals de Veneçuela" donen la victòria a González.

Concretament, han assegurat que el líder opositor va obtenir un 67% dels vots, mentre que Maduro va tenir un 30%, segons les seves dades, i han explicat que l'objectiu d'aquesta mobilització és donar suport "a tots els veneçolans que estaran als carrers del país, alçant la veu fins que es respectin els resultats electorals".

En l'acte, també han agraït la presència del líder del PP en l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, i al diputat del PP en el Parlament, Hugo Manchón; del diputat socialista a la Càmera catalana Ernesto Carrión; del portaveu de Vox en el Parlament, Joan Garriga, i del líder de Vox en l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro.

"1.794 PRESOS POLÍTICS"

La protesta també ha reclamat la llibertat de "1.794 presos polítics" veneçolans i que es respectin els seus drets humans, i ha acabat amb el cant de l'himne nacional veneçolà.

La portaveu de l'ONG 'Un mundo sin mordaza',, organitzadora de la concentració, Gerali Rodríguez, ha assegurat que té "la convicció i l'esperança que retornarà la democràcia a Veneçuela amb el jurament d'Edmundo González com a president de la república" aquest divendres.

Ha demanat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que estigui "del costat de la democràcia i dels vots dels veneçolans", després que l'Executiu central hagi anunciat que no enviarà cap representant a la presa de possessió de Maduro.

"LA INCIDÈNCIA DE ZAPATERO"

Rodríguez ha lamentat que no hi ha un posicionament clar per part del Govern de Sánchez, i ha afegit: "Tots sabem la incidència de Zapatero a Veneçuela, intentant rentar la dictadura de Maduro davant de l'opinió pública internacional", en al·lusió a l'ex-president del Govern d'Espanya, José Luis Rodríguez Zapatero.

Veneçuela va celebrar a finals de juliol unes eleccions presidencials en les quals l'oficialisme va donar la victòria a Maduro, si bé l'oposició ha reivindicat el seu triomf i ha exigit a les autoritats que presentin les actes que recolzarien la reelecció del mandatari.

A més, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha rebut aquest dijous a una delegació de representants de la comunitat veneçolana de Barcelona i persones del col·lectiu 'ConVZLA', que agrupa membres de la societat civil i dels principals partits opositors, i els ha transmès el suport de la ciutat en "defensa de la democràcia" i els drets humans.