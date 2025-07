Unes 40 persones protesten a Sant Martí Vell per la visita de la princesa Elionor

SANT MARTÍ VELL (GIRONA), 24 (EUROPA PRESS)

Unes 40 persones s'han concentrat aquest dijous al matí a Sant Martí Vell (Girona) per protestar per la visita de la princesa Elionor i la infanta Sofia a la Nando and Elsa Peretti Foundation, situada en aquest municipi.

La protesta ha estat convocada per la Coordinadora Antimonàrquica, i el seu portaveu, Quim Tell, ha criticat en unes declaracions a la premsa la "presència imposada" de la monarquia a Catalunya.

Els manifestants, que han exhibit pancartes amb lemes com 'Fora la monarquia' i han corejat consignes a favor d'una república catalana, s'han reunit en un punt prop del perímetre de seguretat establert pels Mossos d'Esquadra.

La visita de les filles dels reis s'emmarca en una jornada privada relacionada amb els projectes de conservació i sostenibilitat que impulsa la fundació.

No obstant això, Tell ha qualificat la visita d'"operació de blanqueig" de la monarquia, i ha reclamat textualment el dret del poble català a decidir el seu futur polític sense imposicions.