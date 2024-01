Unes 3.500 infermeres demanen a Barcelona millors condicions després d'un mes de vaga indefinida

BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

Unes 3.500 persones entre infermeres i els seus familiars, segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han manifestat aquest dissabte convocades pel sindicat Infermeres de Catalunya per demanar millores en les seves condicions i un reconeixement a les seves responsabilitats, després de complir un mes de vaga indefinida.

La manifestació s'ha produït en el marc d'aquesta vaga indefinida que va començar el 12 de desembre després del III Acord de les condicions laborals del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (ICS).

Cap a les 11, la mobilització ha començat a la confluència entre l'avinguda Diagonal i el passeig de Gràcia: ha baixat pel passeig fins a la plaça Catalunya i les infermeres han anat en direcció a l'Estació de França.

INFERMERES "CONDEMNADES A L'EXILI"

Amb el lema 'Un govern que no inverteix en les seves infermeres és un govern que les condemna a l'exili', han portat pancartes en què es demanava la dimissió del conseller de Salut, Manel Balcells, i altres que deien 'La vocació no justifica l'explotació' i 'Les infermeres diem prou'.

En unes declaracions a Tv3 i Catalunya Ràdio, la presidenta d'Infermeres de Catalunya, Núria Guirado, ha dit que és una "situació límit" i ha assegurat que el sistema de salut de Catalunya avança gràcies als sacrificis de les infermeres.

"Fem aquesta mobilització perquè si no ens cuiden a Catalunya estem condemnades a l'exili", ha afegit.

A més, les manifestants han cantat consignes com 'Sense infermeres no hi ha sanitat' o 'A tu també t'afecta'.