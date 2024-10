Unes 350 persones es concentren a Barcelona per un "envelliment digne"

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

Unes 350 persones s'han concentrat aquest dimarts a les 12 a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reivindicar un "envelliment digne", en el Dia Internacional de les Persones Grans, fixat l'1 d'octubre per l'Organització de les Nacions Unides (ONU).

Més de 30 entitats civils s'han unit a la concentració unitària, impulsada per la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya (UJP-UGT), Federació de Pensionistes de CCOO, Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (Fatec) i Fundació FiraGran.

Hi han assistit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mónica Martínez; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, i el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.

La concentració, amb el lema 'Per un envelliment digne. Defensem els nostres drets!', pretén criticar tant l'edatisme com la pobresa, la solitud no desitjada i la carència d'accés adequat a l'atenció sanitària i social que afronta aquesta població.

Durant més d'una hora, la plaça, davant l'Ajuntament i la Generalitat, s'ha omplert de persones amb samarretes blanques, algunes amb paraigües blancs i pancartes amb els missatges 'Dret a la seguretat econòmica', 'Dret a la informació' i 'Dret al respecte i la dignitat'.

Els organitzadors han agraït al músic Joan Manel Serrat la seva assistència i suport a l'acte, i el manifest l'ha llegit la periodista Rosa Maria Calaf.