Unes 300 persones lamenten l'assassinat d'una veïna d'Esplugues (Barcelona) davant del consistori

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)
Unes 300 persones s'han congregat aquest dilluns a la tarda davant de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) per lamentar l'assassinat d'una veïna del municipi aquest dissabte al matí, el presumpte autor del qual va ser detingut poc després pels Mossos d'Esquadra.
L'alcalde del municipi, Eduard Sanz, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, han encapçalat un minut de silenci, que també ha comptat amb la presència la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, i de representants polítics del govern municipal i cossos policials.
L'acte de record de la víctima ha començat sobre les 18.00 hores a la plaça de Santa Magdalena, on les banderes del consistori onegen a mitja asta després del succés ocorregut dissabte.
REBUIG A LA VIOLÈNCIA
Abans del minut de silenci, Sanz ha rebutjat la "brutal i injusta mort" d'una veïna del municipi per part d'un individu, que ha qualificat d'indesitjable, i ha expressat el suport en nom del govern municipal als familiars de la víctima.
"Som una ciutat pacífica i volem seguir-ho sent", ha dit Sanz, que ha rebutjat amb contundència qualsevol forma de violència que es pugui produir a Esplugues i a Catalunya.
En declaracions als mitjans després de l'homenatge, Sanz ha afirmat que el minut de silenci i els dos dies de dol oficials s'han convocat perquè la ciutadania expressi col·lectivament el seu rebuig a aquests fets.
Després del minut de silenci, coneguts de la víctima, emocionats i amb flors, s'han situat davant de les portes de l'ajuntament per conversar amb Sanz, on han estat uns minuts fins poder entrar a l'edifici.