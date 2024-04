Unes 2.500 persones es manifesten a Barcelona per una sanitat pública amb recursos i de qualitat

Entitats critiquen la "mercantilització" a través de privatitzacions

BARCELONA, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

Unes 2.500 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han manifestat aquest diumenge al migdia al centre de la ciutat per una sanitat pública amb recursos i el dret a la salut per sobre del "negoci".

Els manifestants han sortit de la plaça Urquinaona i han acabat a la plaça Sant Jaume amb pancartes amb missatges com 'La salut per sobre del negoci', 'No a la privatització' i 'Sanitat pública de qualitat'.

ENTITATS

El portaveu de la Marea Blanca de Catalunya, Toni Barberà, ha assegurat en unes declaracions als mitjans que la situació actual de la salut és "insostenible".

"Cal parlar i posar sobre la taula el desastre actual, que es dona a través de la mercantilització i a través de les privatitzacions absolutament impunes", ha advertit Barberà.

La portaveu de Marea Pensionista, Conchita Ribera, ha explicat que l'entitat lluita per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i veu "amb molta ràbia com s'està degradant la sanitat pública", a més de criticar les llistes d'espera.

El representant de la coordinadora de Moviments Socials i Sindicals de Catalunya, Diosdado Toledano, ha advertit que, si es vol evitar que es repeteixi el que va passar durant la pandèmia, cal tenir una sanitat pública "adequada, amb els recursos suficients, que sigui prioritària per a qualsevol Govern de la Generalitat".

COMUNS I CUP

La CUP i els Comuns s'han sumat a aquesta mobilització convocada per entitats i sindicats com Marea Pensionista i Marea Blanca, i han criticat la gestió d'ERC en sanitat.

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha assegurat que s'acaba la legislatura sense que s'hagin revertit tots els tancaments produïts arran de la covid, i amb una sanitat pública "més desmantellada sobretot en el cas de l'atenció primària".

La candidata dels Comuns Sumar als comicis catalans, Jéssica Albiach, ha remarcat que la sanitat "és un dret, no un negoci".

"La sanitat es blinda i no es retalla com ho ha estat fins ara ERC", ha afegit.