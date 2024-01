Unes 250 infermeres traslladen per carta a Balcells les seves peticions de millores laborals

Es concentren davant la Conselleria de Salut en el marc de la vaga indefinida

BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

Unes 250 infermeres, convocades pel sindicat Infermeres de Catalunya, s'han concentrat aquest dimarts davant la Conselleria de Salut i han entregat al departament unes cartes en què reclamen al conseller de Salut, Manel Balcells, millores en les seves condicions laborals.

La concentració, que es produeix dins la vaga indefinida de les infermeres i tècnics sanitaris de Catalunya, ha començat a les 10 davant el departament, situat a la travessera de les Corts de Barcelona.

En unes declaracions als periodistes, la vicepresidenta d'Infermeres de Catalunya, Laia Marsal, ha afirmat que amb aquestes cartes volen que Balcells "s'adoni de les individualitats de cadascuna i de les demandes" que tenen, i que els pugui traslladar una resposta.

Ha indicat que no tenen agendada una "reunió formal amb la Conselleria de Salut" però que tenen pendent una reunió amb el departament de Treball de la Generalitat per abordar les seves reivindicacions.

Ha recordat que les seves peticions passen pel reconeixement de la categoria professional A1, tenir prou ràtios d'infermeres "per poder treballar amb seguretat per als pacients" i insisteixen en una remodelació de la professió d'infermera.

"VOCACIÓ NO ÉS EXPLOTACIÓ"

Es tracta del segon dia de represa de les mobilitzacions després de Nadal, després que dilluns es van manifestar pel centre de Barcelona contra el "menyspreu" a la seva tasca arran del III Acord de les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (ICS) i per demanar millores en les seves condicions.

Les infermeres han cantat consignes com 'La vocació no és explotació', 'Les infermeres diem prou', 'Fins als ovaris dels nostres salaris' i 'No som metges som infermeres'.

Duien pancartes en les quals es llegia 'Un conseller que menysprea les infermeres és un conseller que no valora la sanitat', 'Soc infermera no mà d'obra barata', 'No al tercer acord', 'Llevadora en perill d'extinció' i 'Balcells les llevadores et posarem a parir'.