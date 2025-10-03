Unes 2.000 persones participen en la manifestació en favor de Palestina, que arriba a Drassanes

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Unes 2.000 persones, segons fonts policials, participen aquest divendres en la manifestació en favor de Palestina, que ha arribat prop de les 20.00 hores a la zona de les Drassanes de Barcelona, després d'haver iniciat el seu recorregut en plaça Urquinaona i haver recorregut Via Laietana, el passeig de Colom, el de Josep Carner fins a arribar a la plaça de la Carbonera.
Al crit de 'Israel assassina, Europa patrocina', 'From the river to the sea, Palestina will be free' i 'Visca la lluita armada del poble palestí' han demanat el "boicot a Israel" i l'alliberament dels membres de la Global Sumud Flotilla, interceptats per l'exèrcit del país hebreu aquest dimecres.
Els manifestants també han demanat l'embargament d'armes a Israel i l'enviament d'aliments i altres productes, així com l'alliberament de la Cisjordània ocupada, segons les seves proclames.
De fet, s'han detingut diverses vegades davant de comerços concrets de Via Laietana, on han llançat pintura i han pintat 'grafitis' en les portes dels establiments que, segons ells, col·laboren amb Israel.
A més, han llançat petards enfront de la Prefectura Superior de Policia Nacional, blindada per agents de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d'Esquadra.
En arribar, els manifestants s'han dirigit a la zona d'acampada, davant de l'edifici World Trade Center i la terminal S del Port de Barcelona.
RONDA LITORAL BLINDADA
Tal com va passar en la protesta d'aquest dijous a la tarda, agents de la Brimo han blindat la sortida de la Ronda Litoral en les Drassanes, on els agents van carregar contra un grup de manifestants després del llançament de diversos objectes.
En aquest sentit, l'Ajuntament i el Servei Català de Trànsit (SCT) han anunciat que aquesta via està tallada en aquest punt.