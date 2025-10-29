Unes 200 persones demanen presó per a Mazón davant de la seu del PP català a Barcelona

BARCELONA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimecres a la tarda davant de la seu del PP català, a Barcelona, per homenatjar a les 229 víctimes de la dana, i han demanat presó per al president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, per la seva gestió.
La concentració l'han convocat la CUP, el Sepc, Arran, Endavant Barcelonès, Cos Barcelonès, Espai País Valencià i Casals i Ateneus dels Països Catalans, amb motiu del primer any de la dana.
La protesta ha començat sobre les 19.00 hores davant de la seu dels populars, protegida per un cordó policial dels Mossos d'Esquadra i per tanques, i sobre les 19.20 ha arribat una columna de manifestants que portaven una pancarta en la qual es podia llegir 'Mazón criminal'.
S'han escoltat proclames com 'Ni oblit ni perdó, Mazón a la presó', 'El president a Picassent', han aixecat cartells amb missatges com 'Els nostres morts, el vostre llegat' i han demanat la dimissió del president valencià per la seva "negligència" en la gestió de la dana.
La Muixeranga de Barcelona ha aixecat tres construccions humanes i dos dels manifestants han llançat pintura contra la seu dels populars.
RESPONSABILITATS PENALS
S'ha llegit un manifest en el qual s'ha exigit la dimissió immediata de Mazón, així com responsabilitats penals per al president: "La DANA no va ser casual, va ser fruit d'un sistema que posa per davant els beneficis abans que la vida".
Un jove que ha dit que era de Paiporta ha agraït la col·laboració i el suport dels ciutadans que es van mobilitzar els dies posteriors al temporal per ajudar en tasques de neteja i amb material de primera necessitat.
També s'ha recordat als veïns que encara no han pogut tornar a les seves cases i s'ha demanat una "reconstrucció justa" de totes les destrosses i, finalment, els manifestants han guardat un minut de silenci.