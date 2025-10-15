Unes 15.000 persones es manifesten a Barcelona per Palestina, segons la Guàrdia Urbana

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
La manifestació unitària que busca "posar fi al genocidi, el colonialisme, l'ocupació i l'apartheid" a Palestina ha reunit aquest dimecres des de les 18 hores unes 15.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana, i 50.000 segons l'organització.
Recolzada per CC.OO., UGT, CGT, COS, IAC, Intersindical, Solidaritat Obrera i Co.bas, la marxa ha començat davant de l'estació de Sants de Barcelona i sobre les 19.00 hores encara segueix recorrent els carrers Barcelona per acabar a la seu del consolat d'Israel.
Els manifestants canten proclames com 'Visca visca visca la lluita Palestina' i 'Les terres robades seran recuperades', a més de criticar que no es paralitzi l'enviament d'armes a Israel, un estat "genocida" per a ells.
La marxa, liderada per una furgoneta des d'on els activistes canten les proclames amb un micròfon, ha recorregut de moment els carrers Tarragona, Diputació i Entença.
Pel camí, activistes han tirat pedres contra un establiment de menjar ràpid per lamentar la seva vinculació amb l'Estat d'Israel i han cremat contenidors.
VAGA GENERAL
Aquesta és la tercera mobilització d'aquest dimecres, després que UGT i CC.OO. de Catalunya convoquessin una marxa en el marc de la jornada de vaga, mentre que el sector estudiantil també s'ha manifestat a la capital catalana amb unes 7.500 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana.
De fet, ha estat al carrer Tarragona on s'han agrupat els estudiants i una columna procedent de la zona portuària, i s'han dirigit fins a l'estació de Sants, on els Mossos d'Esquadra han blindat els accessos i han dispersat als manifestants.