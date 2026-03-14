Unes 1.500 persones es manifestan a Barcelona per exigir millors condicions en el cicle educatiu 0-3

BARCELONA 14 març (EUROPA PRESS) -
Unes 1.500 persones, segons fonts municipals, i 3.000, segons els organitzadors, s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per reclamar millores en les condicions laborals del personal del cicle educatiu de 0 a 3 anys.
La manifestació, que ha començat davant de l'edifici de Correus fins arribar a la seu del Parlament, ha estat convocada per la Plataforma 0-3 de Catalunya sota el lema "0 excuses, 3 raons: justícia, equitat i futur".
A més de reclamar millors condicions per als professionals del sector, els participants també han defensat la reducció de la ràtio d'alumnes per professor i el dret dels nens a una educació pública, de qualitat i amb equitat des del primer dia de vida.