Unes 1.000 persones es mobilitzen en contra del desallotjament de l'Antiga Massana de Barcelona

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -

Més de 1.000 persones es mobilitzen a Barcelona en contra del desallotjament de l'Antiga Massana, en una manifestació que ha començat sobre les 19.30 hores a la Rambla del Raval.

Amb crits de 'Ràbia, ràbia, ràbia', càntics, i encapçalats per una pancarta amb el lema 'Contra la dictadura de polítics i empresaris', s'han desplaçat pel carrer Maria Aurèlia Capmany fins a arribar al carrer del Carme, on s'han trobat amb un primer cordó policial.

Abans de començar a caminar, el portaveu de l'Antiga Massana, Arnau, ha explicat en declaracions als mitjans que han convocat aquesta manifestació "com a resposta del desallotjament i per les càrregues, ferits i detinguts".

"No és un atac només a l'Antiga Massana, no només reivindiquem un espai on gestionar les nostres misèries, és un atac a tota la classe treballadora", ha afegit.

A més, ha criticat que ni el PSC ni la resta de partits polítics "no han mogut ni un dit per frenar el desallotjament".