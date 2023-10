Unes 100 persones tallen la Via Augusta a Barcelona pel desplegament del decret d'inclusiva

BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de persones entre famílies i membres de sindicats educatius s'han concentrat aquest dimarts davant la seu de la Conselleria d'Educació de la Generalitat a la Via Augusta de Barcelona per exigir una pla d'acció "urgent" amb dotació econòmica per desplegar el decret d'escola inclusiva a Catalunya i han tallat la circulació en aquest carrer.

La concentració, en la qual també hi havia famílies d'alumnes, ha estat convocada per la coordinadora de famílies autoorganitzades 'Petem Via Augusta' per les declaracions de la directora general d'Educació Inclusiva de la Generalitat, Laia Asso, al setembre en les quals va assegurar que s'havien "petat el pressupost per a la inclusiva".

Els participants han pronunciat proclames com 'Sense inversió no hi ha inclusió', 'Peti qui peti, escola inclusiva', 'Acabem amb el capacitisme', 'Menys discursos i més recursos', 'Petem per la inclusió' i 'Més inversió per a la inclusió'.