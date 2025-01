Unes 100 persones es concentren a Barcelona contra el judici a 2 activistes a favor de l'habitatge

Els portaveus del moviment asseguren que és el "judici més gran" fins ara al moviment

Unes 100 persones s'han concentrat aquest dijous al matí des de les 9 hores davant l'Audiència de Barcelona contra el judici de la secció 3 a 2 activistes acusats de delictes de desordres públics i atemptat a agents de l'autoritat durant el desallotjament d'un immoble el 2020.

Segons l'escrit de la Fiscalia, que demana 6 anys de presó per a cada acusat, amb motiu de l'ocupació d'un immoble, es van concentrar diverses persones per donar suport als ocupants i impedir que el propietari s'acostés a l'edifici.

Per això, es va posar en marxa un dispositiu policial per desallotjar-lo, i els acusats van llançar objectes als agents per impedir que s'acostessin a l'edifici.

Cap a les 09.50 hores, els acusats han entrat a l'edifici judicial acompanyats pels crits de 'No esteu sols' de les persones concentrades al passeig Lluís Companys i amb pancartes de 'L'habitatge és un dret, no un delicte', i el judici ha començat a les 10.17 hores.

OLZINELLES ABSOLUCIÓ

Els portaveus del grup de suport Olzinelles Absolució, la Tània i l'Òscar, han explicat als mitjans que aquest és el "judici més gran al moviment per a l'habitatge", i ha defensat que la concentració és perquè sàpiguen que no estan sols, en les seves paraules.

"És una estratègia de l'Estat per generar por, fent el judici la setmana en què desnonen l'Antiga Massana i la Casa Orsola i dues setmanes abans que s'agrupi el Sindicat d'Habitatges de Catalunya", ha afegit l'Òscar.

A més a més, la Tània ha assegurat que aquest judici s'ha intentat celebrar 4 vegades, fet que qualifica d'eina de l'Estat per desgastar el moviment: "No ho aconseguiran. És una lluita de cada dia. La repressió afecta més enllà, familiars i amics".

"És una eina perquè ens quedem a casa. No pararem fins a aconseguir el que volem que són drets dignes i habitatge digne", ha sostingut la portaveu.