Unes 100 infermeres i TCAI es concentren a Barcelona contra la precarietat i la privatització

BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
Unes 100 infermeres i tècniques en cures auxiliars d'infermeria (TCAI) de Catalunya s'han concentrat aquest diumenge al matí a Barcelona contra la precarietat i les privatitzacions.
S'han concentrat davant de l'Institut Català de la Salut (ICS) d'11 a 11.40 i després han caminat cap al Parlament, en record que fa anys s'hi van concentrar per la mateixa raó.
La portaveu, Inés Montoya (infermera de l'Hospital Vall d'Hebron), ha declarat als periodistes que les retallades causen falta de personal, la qual cosa porta a una sobrecàrrega de feina que els provoca sobreestrés, que afecta al servei al pacient, "perquè ser menys personal implica mala praxi".
Després de recordar que ja van demanar fa anys en el Parlament frenar les privatitzacions a Catalunya, ha lamentat que "estan seguint privatitzant CUAP i ASSIR i han privatitzat hospitals a la resta d'Espanya".
"No volem que a Catalunya ens passi. Llavors ens hem unit, junts, per poder intentar parar-ho i informar la gent, sobretot, que no ho saben", i ha afegit que ja s'està privatitzant a Galícia, Extremadura, València i Madrid, sobretot.
PLAÇA PÚBLICA EN UNA GESTIÓ PRIVADA
Ha advertit sobre Catalunya: "Han començat a privatitzar CUAP i ASSIR, que són una part dels CAP, que estan funcionant amb gestió privada, però som gent que tenim plaça pública".
"Plaça pública dins d'un centre que es converteix en privat significa que perdem els drets, retallen en personal i retallen en mitjans", i ha avisat també que la longevitat de les persones implica més cures per les seves multipatologies.
També ha explicat que els TCAI havien cobrar l'any 2003 un complement que no han cobrat, i el d'infermeria es va aprovar el 2024 i tampoc no l'han cobrat.