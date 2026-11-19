BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)
L'Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha inaugurat aquest dijous al seu campus de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) el XXVII Congrés Nacional i III Congrés Internacional de la Societat Espanyola d'Educació Mèdica i de Ciències de la Salut (Sedem), esdeveniment que marca l'inici dels actes de celebració del 20 aniversari del grau en Medicina de la institució, ha informat en un comunicat.
L'obertura en la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha estat presidida pel rector, Alfonso Méndiz, i ha comptat amb la consellera d'Investigació i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, i l'alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès.
També han participat en la inauguració el president de la Sedem, Joaquín García-Estañ, i la degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calbo.
TECNOLOGIA, EMPATIA I VOCACIÓ
Durant la seva intervenció, Méndiz ha defensat que formar a professionals sanitaris va més enllà de transmetre coneixements, doncs els alumnes necessiten una base científica sòlida, pensament crític i empatia, i ha sostingut que "la tecnologia no prou, ha de posar-se al servei de l'aprenentatge i de l'atenció al pacient".
Per la seva banda, Núria Montserrat ha posat en valor els 20 anys del grau en Medicina en afirmar que es necessita més vocació i cobrir necessitats en els pilars del benestar de la societat, que són l'educació i la salut.
L'alcalde Josep Maria Vallès ha celebrat l'arrelament d'aquests estudis en el municipi i ha recordat l'Aliança per la Innovació de Sant Cugat (BIVA), de la qual forma part la UIC.
PREMIO ANTONIO GALLEGO I PROGRAMA
En l'acte inaugural, García-Estañ ha assenyalat el desafiament de "convertir l'evidència en innovació i compartir la innovació en evidència", mentre que Calbo ha subratllat el repte de seguir millorant la formació sense perdre de vista la dimensió humana de la medicina.
Després de l'obertura, s'ha lliurat el Premi Antonio Gallego 2026 a l'ex-cap d'Estudis de l'Hospital Universitari Encreuaments (Bizkaia), Jesús Morán Barris.
El congrés continuarà aquest divendres i dissabte amb més d'una vintena d'experts nacionals i internacionals, els qui impartiran conferències, taules rodones i tallers sobre la incorporació de les noves tecnologies, la intel·ligència artificial (IA), la simulació clínica i el pensament crític.