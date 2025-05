La UGT veu cabdal el Pacte per la Llengua per "fer créixer" el català en l'àmbit laboral

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

La UGT de Catalunya ha considerat el Pacte Nacional per la Llengua, signat aquest dimarts pel Govern, PSC, ERC, Comuns, sindicats, patronals i entitats, un gran acord i especialment cabdal per "fer créixer el català en el món laboral" en la recuperació de l'ús social del català.

En un comunicat, el sindicat ha afirmat que el pacte inclou mesures que són "un punt de partida" perquè les polítiques lingüístiques de suport al català arribin als centres de treball i pugui exercir la seva fusió cohesionadora.

El sindicat, del qual ha assistit a la signatura de l'acord el secretari general, Camil Ros, ha considerat que el Pacte per la Llengua és un "gran acord per a la cohesió social i per contribuir a fer que el català assoleixi la màxima transversalitat i sigui de tothom" i ajudi a preservar els drets lingüístics dels treballadors.