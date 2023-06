La UGT retreu a Educació la seva gestió de les escoles bressol rurals i no descarta protestes

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

La UGT ha criticat la Conselleria d'Educació de la Generalitat per la seva gestió de les escoles bressol rurals pel que fa a les condicions del personal educador com les infraestructures que tenen algunes aules, i no descarta començar actes de protesta si no es posa fi a aquesta "situació denigrant".

En un comunicat d'aquest dimarts, el sindicat ha acusat el departament de contractar tècnics especialistes d'educació infantil (TEEI) per desenvolupar funcions d'educadors a les escoles bressol rurals, "estalviant-se el cost d'una categoria superior tot i fer les mateixes funcions", una situació que qualifiquen d'abús i menyspreu.

El sindicat ha criticat que per a aquest curs es vulguin ampliar a més municipis aquesta tipologia de centres, i ha assenyalat que no descarta reivindicacions "si no es deixen de precaritzar les feines dels treballadors del sector".