La Ufec i l'Associació Contra el Càncer col·laboren per combatre el càncer amb l'esport federat

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (Ufec) i l'Associació Contra el Càncer a Catalunya han signat un conveni de col·laboració per impulsar actuacions conjuntes de sensibilització, prevenció del càncer i promoció d'hàbits saludables en l'àmbit del sistema esportiu federat català.
La Ufec facilitarà la presència de l'associació en la Setmana Catalana de l'Esport, i incorporaran elements identificatius a la samarreta del voluntariat i facilitarà la participació de voluntaris, amb la instal·lació d'espais informatius o la difusió de missatges de prevenció, informen les entitats en un comunicat d'aquest dilluns.
A més, les entitats impulsaran campanya conjuntes vinculades a dates concretes, col·laboraran en el disseny d'accions formatives, i elaboraran articles divulgatius que la Ufec difondrà des dels seus canals de col·laboració, entre d'altres.