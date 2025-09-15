La UE premia cinc projectes espanyols pel seu ensenyament innovador

BRUSSEL·LES 15 set. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha anunciat aquest dilluns els guanyadors dels Premis Europeus a l'Ensenyament Innovador 2025, que ha guardonat 117 professors i centres educatius de més de 30 països i entre els quals hi ha cinc projectes espanyols, un dels quals de Girona.
En concret, es tracta de les iniciatives 'Heroes on the Wild Side' (La Rioja), 'From Class to the Real World: Conscious Learning' (Gran Canària), 'Mobilities among the IES Puertas del Campo and the European Union' (Ceuta), 'DEMOcracy Sprouts at School' (Girona) i 'Other looks at children's education' (Andalusia).
Amb aquests premis, la Unió Europea reconeix els educadors que fan servir enfocaments d'ensenyament i aprenentatge innovadors, interactius i inclusius.
Els guanyadors tindran l'oportunitat de compartir les millors pràctiques amb un públic més ampli durant els actes dels Premis Europeus a l'Ensenyament Innovador 2025, que tindrà lloc els dies 8 i 9 de desembre a Brussel·les.