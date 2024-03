UE.- Brussel·les demana reforçar la protecció dels becaris perquè no siguin utilitzats per cobrir llocs

BRUSSEL·LES, 20 març (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea ha proposat aquest dimecres noves regles per reforçar els drets del becari en la Unió Europea, inclosa la garantia d'una remuneració i protecció social justes, per evitar que aquesta figura sigui utilitzada per suplir de manera encoberta llocs de treball regulars.

"Les beques poden ser una forma excel·lent perquè els joves adquireixin una primera experiència professional es dotin de noves competències i creïn la seva xarxa, però han de ser beques de qualitat, que el seu objectiu sigui clarament l'aprenentatge i estiguin remunerats", ha resumit el comissari d'Ocupació i Assumptes Socials, el socialista luxemburguès Nicolas Schmit.

El comissari també ha volgut deixar clar que han de prendre's mesurades perquè les pràctiques siguin "accessibles i inclusives" i evitar així que quedin a l'abast únicament de "uns privilegiats", al mateix temps que ha destacat mesures proposades per Brussel·les com que els becaris comptin amb un "tutor" i rebi assessorament per entrar al mercat laboral.

A més de la nova directiva proposada per l'Executiu comunitari, que deurà encara ser negociada entre el Parlament Europeu i els 27 per ser llei, els serveis comunitaris demanen revisar les recomanacions de 2014 que van establir un primer marc comú per assegurar pràctiques de qualitat en la UE.

La reforma d'aquest marc, afegeix la Comissió, és necessària per donar més garanties d'una remuneració justa i que s'assegura l'accés a la protecció social dels joves en pràctiques.

"Volem que hi hagi més possibilitats de beques a tots els nivells i que es proposin pràctiques remunerades accessibles per a tots els joves, sigui el que sigui el seu nivell socioeconòmic", ha afegit, en un comunicat, el vice-president econòmic de la Comissió Europea, el conservador Valdis Dombrovskis.

Entre les claus de la nova norma, Brussel·les vol afermar el principi de no discriminació que garanteixi que els becaris reben el mateix tracte quant a condicions de treball i remuneració que els empleats regulars, tret que "estigui justificat per raons objectives", per exemple, per que exerceixi tasques diferents o assumeixi menys responsabilitat o càrrega de treball.

Hi haurà d'haver també controls i inspeccions per evitar que les pràctiques s'utilitzin de manera encoberta per cobrir llocs ordinaris en l'empresa, pel que se supervisarà que les pràctiques estan limitades en el temps i es vigilaran les condicions.

Els Estats membre, a més, tindran l'obligació de proporcionar canals de comunicació que permetin als alumnes denunciar males pràctiques i males condicions de treball.

ESCASSETAT DE MÀ D'OBRA A LA UE

La Comissió Europea també ha presentat aquest mateix dimecres altre paquet d'idees per ajudar als països de la UE a fer front a l'escassetat de mà d'obra en prop de mig centenar de professions de tot tipus de sectors que Brussel·les va censar en un estudi del passat any.

Per això, Brussel·les oferirà assistència per aconseguir que els col·lectius poc representats al mercat laboral trobin treball, suport al desenvolupament d'habilitats, la formació i l'educació d'els qui busquen ocupació, demana a més millores en les condicions laborals en determinats sectors i millorar també la mobilitat justa dins de la UE para treballadors i estudiants, així com intentar atreure talent de tercers països.

"Gairebé dos terços dels 25 milions de pimes a Europa diuen que no poden trobar treballadors adequats amb les habilitats necessàries", ha avisat Dombrovskis en la presentació de la proposta, per subratllar la necessitat d'actuar a diferents nivells i sectors i cridar a la col·laboració dels governs i els interlocutors socials.

"La nostra capacitat per seguir sent competitius i enfortir la nostra resiliència econòmica i social depèn de la nostra capacitat per enfrontar aquests desafiaments", ha raonat el vice-president econòmic de l'Executiu comunitari.