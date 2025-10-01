La UdL reuneix en una obra tots els textos de Màrius Torres

LLEIDA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
La Càtedra Màrius Torres (CMT) de la Universitat de Lleida (UdL) reunirà "per primera vegada" en una única obra tots els textos del poeta Màrius Torres i serà en 4 volums, ha informat la universitat en un comunicat aquest dimecres.
Els dos primers volums, que sortiran l'any vinent, reuneixen la poesia (volum I), la prosa, el teatre, les traduccions i la música (volum II); i el tercer i el quart, previstos per al 2027, recullen l'epistolari del poeta entre 1927 i 1937 (volum II) i entre 1938 i 1942 (l'IV).
Aquest dimecres s'ha presentat el projecte en el qual han estat treballant des de fa 3 anys una desena de filòlegs, i l'objectiu principal d'aquesta obra és col·locar l'escriptor "al mateix nivell que les primeres plomes del segle XX de la literatura catalana".