La UdG, universitat amb més compromís ambiental d'Espanya, segons el Rànquing CYD

Álvaro Ballesteros - Europa Press - Arxiu
GIRONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El Rànquing CYD Universitats Sostenibles ha destacat a la Universitat de Girona (UdG) com la que té més compromís ambiental d'una mostra composta per 84 universitats, tant públiques com a privades, d'Espanya.
En un comunicat de la Fundació CYD, s'informa que, després de la UdG, es troba la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), la Universitat d'Alacant, la Universitat Loyola, la de Valladolid, la de Vigo, la de Cadis, la Mondragon, la Rei Juan Carlos, així com la de Còrdova, la de la Corunya, la de Santiago de Compostel·la i tanca el 'top 10' la Pontificia Comillas.
Segons ha explicat, la mostra està composta per 79 universitats presencials i 5 a distància; d'elles, 48 són públiques i 36 privades; i 3 de les universitats participen únicament amb dades públiques.
La fundació assenyala que, en mitjana, el 34% de l'energia consumida per les universitats procedeix de fonts renovables i el seu ús varia "considerablement" entre elles: en la meitat de les universitats analitzades, les renovables representen almenys el 18% de l'energia consumida, mentre que 1 de cada 4 supera el 74%.
La inversió en polítiques sostenibles amb l'entorn natural és gairebé 10 punts percentuals major en universitats privades que en públiques (0,42% davant del 0,32% en les públiques) i les universitats públiques tenen "les xifres més eficients" en gestió de residus.
RECURSOS I RESIDUS
Les universitats públiques presenten mitjanes més baixes de residus generats, consum d'aigua i consum d'energia per metre quadrat i, segons resumeix la coordinadora del Rànquing CYD Universitats Sostenibles, Alejandra Suárez, "l'acompliment ambiental presenta patrons diferents segons la dimensió analitzada".
"Les públiques destaquen positivament per un menor consum de recursos i generació de residus per metre quadrat, mentre que les privades ho fan per una major proporció d'energia de fonts renovables", indica.
SOSTENIBILITAT
En la meitat de les universitats analitzades, almenys el 21% de les titulacions i el 16% dels grups de recerca estan vinculats a la sostenibilitat ambiental.
A més, la seva presència és major en la formació que en la investigació més especialitzada: de mitjana, el 22% de les titulacions estan vinculades a la sostenibilitat ambiental, davant el 18,24% dels grups de recerca i al 6% de les tesis doctorals.
Les universitats privades presenten una "lleugera major presència" en titulacions; les públiques doblen la mitjana de tesi respecte a les privades; i, per la qual cosa es refereix als grups de recerca, hi ha lleus diferències, amb una major representació de les públiques.
COMPROMÍS SOCIAL I PRESÈNCIA FEMENINA
Les universitat més destacada pel seu compromís social, segons el llistat, és la Universitat de València, seguida de la Universitat de La Rioja, l'Autónoma de Madrid, la de León, l'Alfonso X el Sabio, la de Màlaga, la Católica de Valencia San Vicente Mártir, la de Girona, la de Burgos, la de Jaén, la Jaume I de Castelló i la UNIE.
Quant a la presència de dones a la universitat, en posicions de lideratge la dona aconsegueix el 44,58%, (mitjana de rectores, vicerectores, vicedeganes, deganes, directores i sotsdirectores de centre i directores d'instituts universitaris a les universitats analitzades); el PDI també s'apropa a la paritat amb un 46,26% de presència femenina i en les càtedres és del 29,05%.
DISCAPACITAT I ACCIÓ SOCIAL
L'1,53% de les persones que estudia a la universitat espanyola té algun grau de discapacitat, un percentatge superior a les universitats a distància (2,30%) per atendre les seves necessitats especials les universitats destinen prop d'un 0,03% del seu pressupost; i les universitats presencials destinen un 0,13% de la seva inversió a la promoció de la salut de tota la seva comunitat.
L'acció social --ajudes, programes i activitats per afavorir el benestar, la inclusió i la participació de la comunitat-- és l'àrea que registra una major inversió (0,37% en la mitjana d'universitats presencials); i les universitats tenen un major compromís en la promoció de la salut (realitzen 1,2 activitats per cada 1.000 estudiants) que la sensibilització enfront de l'assetjament sexual i la violència de gènere (0,4 activitats per 1.000 estudiants).