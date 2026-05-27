La UdG obre els "primers" expedients a estudiants per fer servir dispositius en exàmens

GIRONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
La Universitat de Girona (UdG) ha modificat la normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudis de grau i màster per reforçar la lluita contra el frau acadèmic, que ha entrat en vigor aquest dimecres i per la qual s'han obert els "primers" expedients per ús de dispositius en exàmens.
Segons ha informat la UdG en un comunicat la reforma s'emmarca en un context d'ús creixent de tecnologies digitals que han facilitat "noves formes de conducta fraudulenta entre els estudiants".
Aquesta normativa concreta i amplia els supòsits de frau o plagi millorant la claredat i evitant interpretacions "desiguals" de la normativa entre els diferents centres.
Concretament, el nou redactat de l'article 21 de la normativa reguladora estableix com a conducta fraudulenta la utilització, intent d'utilització o tinença de qualsevol sistema, dispositiu o tecnologia que permeti o pugui permetre als estudiants posar-se en contacte amb agents externs o rebre ajuda no autoritzada.
Davant qualsevol conducta d'aquesta mena l'estudiant suspendrà la prova amb una nota de zero i, a més, es podrà obrir un procediment disciplinari que pot comportar des de suspendre l'assignatura a una expulsió temporal de la universitat.
Coincidint amb l'entrada en vigor de la norma s'ha obert un expedient a estudiants que haurien fet servir dispositius en proves d'avaluació per resoldre els exercicis i, en paral·lel, la universitat treballa en l'elaboració d'una normativa comuna per detectar el frau acadèmic mitjançant dispositius de radiofreqüència i l'adquisició d'aquests detectors per a tots els centres.