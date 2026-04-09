La UdG comprarà part del convent de les Butinyanes per descongestionar el Campus Barri Vell

GIRONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
La Universitat de Girona (UdG) comprarà una parcel·la del conjunt del convent de les Butinyanes, propietat de la congregació de les Filles de Sant Josep, per un import de 2,2 milions d'euros, amb l'objectiu de descongestionar el Campus Barri Vell.
L'espai, integrat per 8 edificis, suma una superfície de 2.800 metres quadrats --3.300 construïts-- que ocupen la part frontal dels números 9 i 11 del carrer dels Alemanys de Girona, informa la UdG en un comunicat d'aquest dijous.
La compra s'ha pogut dur a terme després que, al febrer, l'Ajuntament de Girona aprovés el canvi d'usos de l'espai i que la comissió d'Urbanisme de la Generalitat autoritzés el canvi en la sessió del mes de març.
El rector de la UdG, Josep Calbó, ha assegurat que es tracta d'una "oportunitat estratègica" per al futur de la universitat, ja que actualment no hi ha cap altra possibilitat de fer créixer el Campus Barri Vell.
A més a més, l'adquisició d'aquests edificis, actualment en desús, permetrà "remodelar-los i posar-los de nou al servei de la ciutadania".