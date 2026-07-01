La UdG compra una part del convent de les Butinyanes per "descongestionar" el Campus Barri Vell

GIRONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
La Universitat de Girona (UdG) ha formalitzat la compra d'una part del convent de les Butinyanes, que fins a la compravenda era propietat de la congregació religiosa de les Filles de Sant Josep, per "descongestionar" el Campus Barri Vell.
Es tracta d'un espai compost per vuit edificis que sumen una superfície de prop de 2.800 metres quadrats i amb una superfície construïda total d'uns 3.300 metres quadrats que ocupen la part frontal dels números 9 i 11 del carrer dels Alemanys de Girona, informa aquest dimecres la UdG en un comunicat.
El rector de la UdG, Josep Calbó, ha assegurat que la compra és una "oportunitat estratègica per al futur de la UdG perquè actualment no hi ha una altra possibilitat de fer créixer el Campus Barri Vell".
L'adquisició d'aquests edificis, actualment en desús, permetrà remodelar-los i la previsió és que s'hi puguin instal·lar serveis administratius i espais de recerca per "descongestionar" els centres docents.
Les obres d'adequació dels espais està previst que es facin en diverses fases atenent la diversitat d'estat de conservació dels edificis, i es començarà pels que estiguin en més bon estat.