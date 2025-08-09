La UDEF posa el focus en la banca clandestina que recorre al sistema 'hawala' per al blanqueig del crim organitzat

Els responsables policials repassen la fita internacional de l'operació Karasu: "Tenim resultats perquè estem damunt"
La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional ha intensificat el rastreig de la considerada banca clandestina al servei del blanqueig a gran escala del crim organitzat que aprofita l'"eficàcia" del mètode 'hawala', un sistema mil·lenari d'intercanvi de diners al marge del circuit legal, en combinació amb criptomonedes.
"Del sistema 'hawala' el primer que es coneix és per finançament del terrorisme i, d'un temps a ara, s'ha vist que aquestes compensacions que eren més individuals ara s'han convertit en una autèntica organització criminal que dona servei a altres organitzacions, que són totalment independents les unes de les altres", han explicat els responsables d'antiblanqueig de la UDEF central en una entrevista amb Europa Press.
LÍDER OBJECTIU PRIORITARI EN L'OPERACIÓ KARASU
Els experts de la UDEF repassen la fita de l'operació Karasu, que al gener va permetre desarticular la que es considera la banca clandestina internacional més gran mitjançant el mètode 'hawala', un complex entramat sota el lideratge d'un jordà-palestí a Bèlgica.
A la cúspide de l'organització, s'hi va arribar seguint la pista al circuit de finançament d'un entramat sirià dedicat al tràfic d'éssers humans entre Algèria i Almeria, i que, al seu torn, es finançava amb diners de negocis xinesos assentats a Madrid. El jordà-palestí, un objectiu d'alt valor per l'Europol, era qui posava en contacte les dues branques: la siriana-àrab i la xinesa.
En l'operació Karasu es van fer tretze escorcolls i es van detenir disset membres de l'organització criminal, a més d'intervenir 205.000 euros, més de 183.000 euros en criptomonedes, divuit vehicles valorats en més de 207.000 euros i nombrosos dispositius amb tecnologia encriptada. A més, es van bloquejar deu immobles valorats en més de 2,5 milions d'euros i altres articles com bosses d'alta gamma que superaven els 230.000 euros i puros per un valor de 622.000 euros.
LA 'HAWALA', UN SISTEMA EFICAÇ
"Som els que més damunt estem, ens està anant bé i, de moment, tenim resultats", reivindiquen des de la UDEF central, en al·lusió al fet que l'Europol i altres agències internacional els consideren referents en aquesta mena d'investigacions de gran complexitat.
Els investigadors de la UDEF destaquen la rellevància de desxifrar el mecanisme de funcionament de la 'hawala', en auge entre les organitzacions criminals i que es basa en intermediaris coneguts com a 'hawaladars' per moure fons d'un lloc a un altre sense necessitat de transferències físiques de diners.
"La 'hawala', al final, és un sistema que és eficaç, aquesta és la clau; aquest palestí es va guanyar la confiança per moure 21 milions d'euros perquè ho feia bé, tenia una estructura ben muntada", sostenen, recordant altres cops policials anteriors per finançar el narcotràfic en negocis que afloren a polígons com el de Cobo Calleja (Fuenlabrada).
ELS POLÍGONS, FOCUS PER LA INVESTIGACIÓ
De fet, la ingent activitat econòmica generada al voltant dels polígons industrials és un dels fils de la investigació policial per desentranyar el circuit il·legal dels diners que recorre a l'efectiu dels basars xinesos, si bé aquests encarregats al capdavant de basars xinesos, en origen, desconeixen l'estructura criminal.
"És clar que on més activitat pugui haver-hi és on més polígons hi ha. Passa a més països i a Espanya a Cobo Calleja, Badalona, Manises, Crevillent o Gualdahorce; tots aquests nínxols de recol·lecció són focus de disposició de diners i, al final, tenim un problema, segurament sí, però no crec que siguem els que més", reflexionen des de la UDEF.
Així va ser com l'operació Karasu, partint de la intel·ligència policial prèvia en un entramat d'immigració il·legal, va permetre detenir a Bèlgica Osama, el jordà-palestí que feia d'enllaç entre les dues branques de l'estructura criminal: una àrab conformada per ciutadans sirians encarregada de la recepció de diners en qualsevol part del món i una altra branca d'origen xinès operant sobretot des del polígon Cobo Calleja de Fuenlabrada, que facilitava aquests diners en efectiu, rebent a canvi la seva compensació en criptodivises.
Des de la UDEF central destaquen la peculiaritat d'unir un sistema mil·lenari com la 'hawala' amb les criptomonedes gràcies a aquest líder-broker. "El seu funcionament és igual que un sistema financer legal, el que passa que és totalment paral·lel; s'anunciaven com a tal a Internet i a xarxes socials", expliquen sobre aquest sistema.
El responsable de la investigació rememora que van ser els companys d'Estrangeria els que van alertar la UDEF que hi havia cites entre la branca siriana encarregada del tràfic de persones i la branca xinesa que facilitava els diners en efectiu. "És una peculiaritat d'aquesta operació: no són compensacions directes com s'ha conegut sempre, sinó compensacions internacionals", subratlla.
"Aquests diners en efectiu els aporta una organització xinesa, que al seu torn vol treure diners fins a la Xina, provinent de diferents activitats per delictes contra la propietat industrial o fiscal", prossegueixen.
INVESTIGACIÓ JUDICIALITZADA A ALMERIA
El gran valor de Karasu va ser rastrejar tota l'operativa de la banca clandestina. "En un primer moment vaig informar el jutjat d'Almeria d'un volum de gairebé sis milions en només dos mesos traçant completament el rastre internacional: se sap on s'entreguen els diners, com passa pel broker palestí, com el compensa aquí amb el pagament en criptomonedes, com rep els diners i on els diposita; i després els diners que el xinès rebia en cripto", assenyala el cap de la UDEF.
"Hi ha molta feina al darrere", apunta una altra responsable de la UDEF central de la Comissaria General de Policia Judicial, destacant la importància de comptar amb un jutjat com el d'instrucció 3 d'Almeria i la Fiscalia que va donar suport a la tasca policial fins al punt d'integrar-se in situ en un centre de comandament des d'on es van poder veure en temps real tots els dispositius simultanis amb més de 250 agents actuant sobre el terreny.
Apunten també que just ara estan completant l'anàlisi de tot l'intervingut, sense descartar obrir noves línies d'investigació de la mà del jutjat. "Són organitzacions criminals i és la seva feina, això ho sabem tots. Però quan se'ls toca la part econòmica, en comptes de tornar l'endemà a actuar, els tocarà un temps reprendre-la o uns anyets fins que es tornin a organitzar", conclouen.