Ucraïnesos a Barcelona commemoren el Dia Nacional de la Bandera per "visibilitzar la lluita"

BARCELONA 23 ago. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Ucraïnesa de Barcelona ha commemorat aquest dissabte el Dia Nacional de la Bandera d'Ucraïna amb una marxa de vehicles per la ciutat i un acte institucional a Arc de Triomf, on s'ha desplegat una bandera de cent metres, per "visibilitzar la lluita del poble ucraïnès per la llibertat i la dignitat", informa en un comunicat l'organització.
Uns 35 vehicles i unes 60 persones han participat en la marxa i desplegament de la bandera, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB).
Aquest diumenge a la tarda la comunitat celebrarà a la plaça de Josep Puig i Cadafalch de Barcelona el 34è aniversari de la independència d'Ucraïna amb activitats culturals com ara actuacions musicals d'artistes i agrupacions ucraïneses residents a Catalunya, mostra d'artesania i gastronomia tradicional amb tastos i tallers per a nens.
Aquests actes busquen donar visibilitat a la comunitat ucraïnesa, reforçar els llaços de cohesió social i retre homenatge als símbols nacionals "en un moment històric marcat per la lluita per la llibertat i la integritat territorial".
"En el context actual de guerra que continua assolant el país, aquests actes representen molt més que commemoracions: són una expressió d'unitat, memòria col·lectiva i compromís amb els valors de llibertat i sobirania", afegeix l'organització.