Ubasart descobreix cinc llambordes stolpersteine per deportats de Mollet (Barcelona) a camps nazis

Amb aquestes cinc Catalunya arriba a les 500 llambordes stolpersteine



BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justícia, Drets Socials i Memòria, Gemma Ubasart, ha descobert aquest diumenge cinc llambordes stolpersteine en record a cinc ciutadans de Mollet del Vallès (Barcelona) deportats a camps nazis.

Ho ha fet acompanyada de l'exalcaldessa de Mollet i exconsellera de la Generalitat, Montserrat Tura, en un acte en què s'ha homenatjat Pere Cuyàs, Joan Molins, Vicenç Bachs, Joan Tura i Antonio López.

Ubasart ha destacat que amb aquestes cinc la Generalitat arriba a les 500 llambordes stolpersteine a Catalunya, amb les quals el Govern vol commemorar els deportats i conscienciar "les generacions més joves perquè no torni a succeir".

"Volem recordar la seva vida, volem conèixer on van viure, els anhels que van tenir, les esperances que tenien i les seves lluites, i també el seu compromís per fer un país i un món més just", ha reivindicat.

La titular de Justícia, Drets Socials i Memòria ha remarcat la importància d'"entendre que cada dret i llibertat que avui existeix és fruit de la lluita i compromís de persones" com els cinc homenatjats de Mollet, i ha cridat a continuar defensant les llibertats i drets.

CADA LLAMBORDA RECLAMA "RESPECTE I HUMANITAT"

Per la seva banda, Tura ha defensat que cada llamborda és "un reclam de respecte i humanitat, que és el que ells no van tenir" i ha assenyalat l'abast de les conseqüències de l'Holocaust, que veu present a moltes parts del món.

Tura, que és familiar d'un dels homenatjats aquest diumenge a Mollet, ha assegurat que "ser familiar d'un deportat que va morir en un camp d'extermini és una cosa que condiciona la personalitat".