La UB torna a apartar cautelarment dues professores vinculades al grup CREA

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
La Universitat de Barcelona (UB) ha tornat a apartar cautelarment dues professores vinculades al grup de recerca CREA, que dues sentències obligaven a readmetre perquè no es va respectar el seu dret a ser escoltades abans de ser suspeses.
Fonts de la UB han mostrat el seu respecte per les resolucions judicials i han dit que "no posen en dubte" la decisió, sinó que no s'havia donat audiència a les apartades abans de la decisió: ara, un cop escoltades, la universitat els ha tornat a decretar la suspensió cautelar.
Les mateixes fonts han assenyalat que esperen tenir finalitzada la investigació interna del cas del catedràtic honorari Ramón Flecha i del Grup CREA abans de finals d'any.
El grup de recerca CREA va anunciar a finals del 2025 la seva dissolució al·legant anys d'"assetjament sistemàtic i continuat".
La Fiscalia de Barcelona va anunciar pocs dies després que obria diligències d'investigació, després de rebre la denúncia traslladada per la UB.