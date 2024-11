La UB suspèn les classes a tots els seus centres per les pluges

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Barcelona (UB) ha suspès aquest dilluns l'activitat acadèmica a tots els seus centres a causa de l'alerta meteorològica de Protecció Civil.

La UB ha recomanat seguir les indicacions de Protecció Civil d'evitar desplaçaments i extremar les precaucions, i també ha suspès el minut de silenci per les víctimes de la dana convocat per aquest migdia.

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha demanat evitar la mobilitat, per la qual cosa qui sigui als centres és millor que s'hi estigui fins que acabi l'episodi i qui sigui a casa que no vagi a la universitat.

La UPC també ha suspès les activitats d'avaluació programades per aquest dilluns que no hagin començat, i les activitats acadèmiques a partir de les 14 hores.

Per la seva banda, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha demanat a la seva comunitat que en les pròximes tres hores "no es mogui" ni per anar a la universitat ni per sortir-ne per reduir al màxim la mobilitat durant l'alerta.