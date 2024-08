La UB és entre les 200 millors universitats segons el rànquing de Shanghái

Les primeres segueixen sent les estatunidenques Harvard, Stanford i MIT



La Universitat e Barcelona (UB) és entre les 200 millors universitats del món segons el Rànquing Acadèmic d'Universitats del Món (ARWU), conegut com el rànquing de Shanghái.

La més valorada de les estatals és un any més la UB, que millora el seu resultat i figura entre les 200 millors, després d'aparèixer el 2023 a la franja 201-300, a la qual ascendeix la Universitat de València.

El rànquing, que es publica cada 15 d'agost, segueix liderat per la Universitat de Harvard, seguida per la d'Stanford i per l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT); les tres, dels Estats Units.

Les universitats espanyoles reconegudes entre les 1.000 millors a nivell global són 36 en 2024, dos menys que l'any passat.

18 estatals conserven la seva posició, 11 milloren i 7 tenen pitjor resultat. Les que desapareixen del llistat són la Pablo d'Olavide de Sevilla i la Rey Juan Carlos de Madrid.

UAB, UPF I UPV

Desapareix de la franja 201-300 la Universitat de Granada i cau a la de 301-400, on es mantenen l'Autònoma de Barcelona (UAB), la Autònoma de Madrid, la Complutense de Madrid, la Pompeu Fabra i puja la Universitat del País Basc.

Entre les 401 i 500 millors institucions acadèmiques del món continua la Universitat Politècnica de València (UPV) i emergeix la Universitat de Sevilla.

501-600 MILLORS

La llista de Shanghái inclou a la franja 501-600 a la Universitat de la Llacuna, la Universitat de Múrcia, la Universitat de Santiago de Compostel·la i la Universitat de Saragossa, que escalen posicions, i continuen la Universitat de Navarra i la Universitat de Salamanca.

Per la seva banda, la Universitat Politècnica de Madrid puja a entre les 601 i 700 del rànquing, entre les quals es mantenen la Universitat Jaume I i la de Balears, i retrocedeix la d'Alacant.

UdL, URV, UdG, UPC

La Universitat de Lleida, la d'Extremadura i la Rovira i Virgili romanen en la forqueta 701-800, a la qual pugen la d'Alcalá i la de Màlaga, i cau la de Castella-la Manxa.

Més a baix, entre les 801 i 900 millors es manté la Universitat de Girona i descendeixen la Universitat d'Oviedo, la Universitat de Vigo i la Politècnica de Catalunya (UPC).

En la forquilla 901-1.000 del rànquing apareixen de nou la Universitat Carlos III de Madrid, la de Cadis, la de Cantàbria, la de Còrdova i la de Valladolid, i apareix la de Jaén, que empitjora.