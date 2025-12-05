La UB impulsa una campanya amb la UNRWA per reforçar l'ajuda humanitària a Gaza

EUROPA PRESS. Kike Rincón. Pool - Europa Press
BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
La Universitat de Barcelona (UB) ha iniciat una campanya de captació de fons en col·laboració amb l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) per reforçar l'ajuda humanitària a Gaza.
La iniciativa forma part de la Facultat 18, l'espai institucional creat per articular el compromís de la UB amb la defensa de la pau i els drets humans, i es poden fer donatius fins al gener, informa aquest divendres la universitat en un comunicat.
El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha destacat el compromís de la comunitat universitària com "un dels tresors més grans" de la institució, que es tradueix en accions com aquesta recaptació de fons per a Gaza.