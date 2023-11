La UB homenatja la lingüista Carme Junyent en un acte amb lectures de la seva obra

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Barcelona (UB) ha homenatjat aquest divendres la lingüista Maria Carme Junyent, morta fa dos mesos, en un emotiu acte en el qual una vintena de professors de la Facultat de Filologia i Comunicació han llegit fragments de la seva obra, que mostraven els eixos que han caracteritzat la seva obra com la diversitat lingüística, la defensa del català i la lluita contra el llenguatge inclusiu.

El professor de la facultat Pere Comellas ha definit la figura de Junyent com un "esperit mig anarquista i poc procliu a acceptar l'autoritat, i alhora molt carismàtica, compromesa i empàtica", ha informat la UB en un comunicat.

En l'acte s'ha presentat el llibre 'Molts camins per caminar. Una aproximació a les literatures africanes', coeditat per Junyent i Comellas, que es tracta de l'últim treball de la lingüista, que no el va arribar a veure imprès.

La directora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Mariona Taulé, ha lloat la trajectòria acadèmica i investigadora de Junyent, i ha recordat la creació del Grup d'Estudis de Llengües Amenaçades i del Grup de Lingüistes per la Diversitat com un llegat del seu treball.

El degà Javier Velaza ha reivindicat la filologia com una ciència i ha agraït al rector, Joan Guàrdia, la recent aplicació de la doctrina que rebutja el desdoblament de gènere, com havia defensat Junyent.

Guàrdia ha destacat que Junyent era una "dona excepcional que no defugia del debat ni la confrontació", i ha demanat a la comunitat universitària que faci el que sigui perquè no se'n perdi la memòria.