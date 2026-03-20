La UB homenatja les 13 víctimes de l'accident de Freginals (Tarragona) en el desè aniversari

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
La Universitat de Barcelona (UB) ha homenatjat aquest divendres les 13 víctimes mortals, estudiants Erasmus, en l'accident d'autobús de Freginals (Tarragona) en l'acte del desè aniversari del sinistre a l'Edifici Històric de la UB, a Barcelona, informa en un comunicat.
El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha dit que el que es pot fer per combatre el sentiment d'una mort injusta és guardar memòria: "Sempre seran els nostres estudiants", ha afirmat.
La catedràtica Elisenda Paluzie, en aquell moment degana de la Facultat d'Economia i Empresa, ha dit que es tornen a reunir 10 anys després "amb un sentiment que combina dolor, record i responsabilitat", i ha afirmat que el dolor no prescriu, com tampoc ho fa el record.
En representació dels estudiants, el supervivent de l'accident Mate Csifari ha agraït el suport de la UB al llarg d'aquests 10 anys, i s'ha referit a les víctimes com "13 roses" que no oblidarà mai.
Al final de l'acte, membres de la comunitat universitària, familiars i representants consulars han fet una ofrena floral davant el monument commemoratiu al jardí Ferran Soldevila de l'Edifici Històric de la UB.