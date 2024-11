La UB deixa de publicar des d'aquest dimecres a X com a "acte de responsabilitat"

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -

El consell de direcció de la Universitat de Barcelona (UB) ha aprovat deixar de publicar des d'aquest dimecres a X (antic Twitter) com a "acte de responsabilitat", seguint així la decisió que van prendre dies enrere mitjans de comunicació com 'The Guardian' i 'La Vanguardia'.

En un comunicat, destaquen que aquests mitjans van fer un pas "que marcarà la història de la comunicació" i van demostrar, a parer seu, que ser líders també implica arriscar-se i posicionar-se.

"Marcar distàncies respecte a un espai en què es fomenten missatges d'odi i la desinformació és, per la UB, un acte de responsabilitat. Ho és també buscar alternatives a conductes que discriminen minories, polaritzen debats, intoxiquen, alimenten discursos antidemocràtics i busquen radicalitzar l'opinió pública", subratllen.

En conseqüència, tots els perfils de la UB han quedat inactius des d'aquest dimecres, per la qual cosa no hi haurà noves publicacions i es frenarà qualsevol tipus d'interacció.

Malgrat admetre que és una decisió complexa, defensen que la UB no pot vacil·lar "quan es tracta de drets i llibertats, de respecte, de diàleg i de responsabilitat social i científica".

Tot i que els perfils personals vinculats a la UB quedaran al marge de la indicació, en els que consti l'adscripció del centre continuaran subjectes a les normes d'ús de les xarxes socials i al Codi Ètic d'integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona.