La UB celebra els seus 575 anys amb activitats des d'aquest dimecres per recordar la seva història

Reafirma el seu compromís com a "palanca de transformació social i creació de futur"
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
La Universitat de Barcelona (UB) ha programat un conjunt d'activitats culturals, acadèmiques i institucionals per recordar la seva història i "llegat" amb motiu dels seus 575 anys, informa en un comunicat.
El 3 de setembre de 1450, un privilegi real d'Alfonso el Magnànim al Consell de Cent de Barcelona va permetre fundar l'Estudi General de la ciutat, origen de l'actual UB.
La celebració, que reafirma el compromís de la UB com a "palanca de transformació social i de creació de futur a través de la innovació i del coneixement", s'articula en quatre eixos: 'Una universitat del segle XIX'. Present i futur'; 'La història de la universitat'; 'El llegat de la commemoració' i 'Una festa per a tots'.
Una de les primeres activitats programades és la inauguració del curs del sistema universitari, en el Paraninf de l'Edifici Històric de la UB el 7 d'octubre amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa.
ALTRES ACTIVITATS
La institució també organitzarà una cimera internacional d'alumnat de CHARM-EU, l'aliança universitària europea que lidera, per renovar el seu compromís amb els valors europeus de justícia, llibertat i igualtat.
Al llarg del curs 2025-2026, la UB programarà també diverses activitats acadèmiques, com un Congrés Internacional d'Investigació sobre la història de la institució; rutes històriques i acollirà diverses exposicions com una sobre Francesc Layret i una altra sobre l'Escola d'Arquitectura en el marc de l'Any Gaudí.
El 575 aniversari de la UB va acompanyat d'una nova imatge corporativa amb un logotip creat pel dissenyador Borja Vilaplana, exalumno de la universitat; i també s'estrenarà un espot institucional per la celebració.