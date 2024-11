La UAO i la Fundació Escola Cristiana signen un conveni per desenvolupar projectes educatius

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) han signat un conveni que permetrà desenvolupar projectes conjunts en el sector educatiu, ha informat la universitat aquest dijous en un comunicat.

Aquest acord, que es va signar dimarts, servirà com a base per a futures accions destinades a impulsar la col·laboració entre les dues institucions i "obrirà noves possibilitats per a l'intercanvi de coneixement, la innovació pedagògica i la formació de qualitat".

La secretària general de la FECC, Meritxell Ruiz, ha considerat que aquest acord és una oportunitat i recorda que fa dos anys que van començar un procés de reflexió de la fundació i que un objectiu era "crear aliances per respondre als reptes educatius actuals".

El rector de la UAO, Rafael Rodríguez-Ponga, ha subratllat el valor d'aquesta col·laboració, "que marca l'inici d'una relació amb un sector educatiu molt important", i assegura que estan al servei de la societat catalana i de les escoles cristianes de Catalunya.

Aquest acord reforça el compromís de les dues institucions amb el desenvolupament de l'educació a Catalunya, i permet impulsar projectes de recerca en l'àmbit educatiu o la formació contínua del professorat.