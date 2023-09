La UAO CEU compleix mig segle com a universitat a Barcelona

BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) compleix aquest any mig segle d'existència com a institució universitària a Barcelona, i els estudiants d'aquest nou curs seran la promoció número 50, informa en un comunicat d'aquest dijous.

La UAO ha celebrat aquest dijous un acte de benvinguda als nous estudiants de grau que s'incorporen en el curs 2023-2024, la qual cosa suposa una "primera presa de contacte amb la universitat" i que ha comptat amb una actuació musical i una interpretació teatral.

El 1973, la UAO CEU va començar a impartir docència universitària, i durant les tres primeres dècades ho va fer com a centre adscrit, fins que el 2003 va ser reconeguda com a universitat privada, per la qual cosa aquest curs celebra els "50 anys d'existència i 20 de funcionament com a universitat privada independent".