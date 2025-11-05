La UAB suspèn l'activitat acadèmica aquest dijous per l'alerta de pluges torrencials

BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha suspès tota l'activitat acadèmica prevista per a aquest dijous davant de l'alerta emesa per Protecció Civil de la Generalitat, que recomana evitar els desplaçaments innecessaris per les pluges torrencials previstes al litoral i prelitoral de Catalunya.
En un comunicat, la universitat ha explicat que la mesura afectarà a tots els centres i campus i, en relació al personal de la UAB, recomana realitzar teletreball en tots aquells casos en els quals sigui possible, amb l'objectiu de reduir els desplaçaments i minimitzar riscos.
La UAB ha instat a l'alumnat, professorat i personal d'administració i serveis a mantenir-se informats sobre l'evolució del temporal i les afectacions en la mobilitat a través dels canals oficials.