La UAB reprendrà l'activitat acadèmica a partir de les 14 hores

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) reprendrà l'activitat acadèmica a partir de les 14 hores després de recuperar el subministrament elèctric i la connectivitat als diferents centres de la universitat i perquè la mobilitat en transport públic "està en vies de recuperar-se".

En un comunicat d'aquest dimarts, ha explicat que, com que encara hi ha persones de la comunitat universitària afectades per problemes de mobilitat, es demana "flexibilitzar la realització de proves i activitats evaluatives, en la mesura del possible".

Es manté durant tot aquest dimarts la recomanació de teletreballar per al personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, "sempre que es compleixin les condicions per fer-ho".