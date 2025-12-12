La UAB investirà doctora honoris causa la filòsofa Judith Butler

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
El consell de govern de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha aprovat el nomenament com a nous doctorats honoris causa a la filòsofa nord-americana Judith Butler, la veterinària Emmanuelle Soubeyran i l'economista Matthew O. Jackson.
Segons ha informat la UAB aquest divendres en un comunicat, les cerimònies d'investidura, encara sense data, tindran lloc al llarg del 2026.
Butler ocupa la càtedra distingida de la Universitat de Califòrnia a Berkeley en literatura comparada, i la UAB vol reconèixer les seves aportacions en els camps de la filosofia i la teoria feminista i 'queer' "com valors de justícia global i ètica universitària".
Emmanuelle Soubeyran és la directora general de l'Organització Mundial de Sanitat Animal i la univesitat destaca que és una figura de referència en els àmbits de la salut animal i la salut pública veterinària.
Matthew O. Jackson ocupa la posició de William D.Eberle Professor of Economics a la Universitat de Stanford i la seva recerca gira al voltant de l'estudi de la presa de decisions dels agents econòmics i de les conseqüències que tenen per a la societat.