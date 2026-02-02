La UAB estrenarà el doble grau de Psicologia i Criminologia el curs vinent

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha informat que a partir del curs 2026-2027 oferirà "per primer cop" el doble grau en Psicologia i Criminologia, que formarà professionals especialitzats en la intervenció en casos de violència i risc.
Segons informa en un comunicat aquest dilluns, es formarà especialment en els àmbits de la violència infantil, la violència sexual, la intervenció en famílies en situació de risc, la violència masclista i l'assetjament, entre d'altres.
Els estudiants obtindran una visió "integral de l'àmbit criminològic i en la comprensió de la conducta humana per entendre els fenòmens de la conducta violenta i la intervenció amb infractors i víctimes".
Serà un doble grau de 366 crèdits ECTS (sis cursos acadèmics), tindrà 20 places de nou accés i una part de la docència serà en anglès: serà una formació interdisciplinària que s'impartirà a la Facultat de Psicologia i de Logopèdia i en la de Dret.
D'altra banda, el grau en Estudis d'Àsia Oriental, ampliarà les places i tindrà una nova especialitat en coreà (amb 30 places); i es renovaran els graus en Humanitats i Gestió de la Cultura i el d'Història.