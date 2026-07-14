La UAB demana l'alliberament del periodista marroquí Ali Lmrabet si no hi ha "motius jurídics"

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha demanat l'alliberament del periodista marroquí i resident a Barcelona Ali Lmrabet, "si no hi ha motius jurídics" que justifiquin la seva detenció, que es va produir diumenge a l'Aeroport de Tànger, on viatjava per motius personals.
En un comunicat aquest dimarts, la universitat mostra la seva preocupació per aquesta detenció, i recorda que el periodista ha participat des de fa anys en "diverses activitats acadèmiques i de reflexió sobre el periodisme, la llibertat d'expressió i els drets humans" de la UAB.
També han exigit a les autoritats marroquines que informin "amb la màxima celeritat i transparència" sobre els motius de la detenció, i han reclamat que s'apliquin totes les garanties jurídiques al periodista.