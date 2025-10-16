La UAB critica la "instrumentalització" del seu campus per part de Vito Quiles

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha criticat aquest dijous "la instrumentalització del seu campus per part de l'activista d'extrema dreta" Vito Quiles en considerar que ha impedit la normal realització de les activitats que estaven previstes i autoritzades.
En un comunicat, lamenten la "irresponsabilitat" de Quiles de convocar persones alienes a la comunitat universitària a un acte a la plaça Cívica de la universitat malgrat saber que no tenia autorització per fer-ho.
I és que, segons la UAB, s'havia comunicat per escrit a Quiles que no havia sol·licitat la possibilitat de fer aquesta activitat i que, en conseqüència, no la podia fer sense l'autorització respectiva.
Malgrat tot, expliquen que Quiles ha arribat a les 11.15 hores al pàrquing del rectorat acompanyat per diverses persones, entre les quals el seu propi personal de seguretat.
Després d'això, l'equip de govern de la UAB li ha recordat que no tenia permís per fer l'activitat, per la qual cosa no li han permès sortir del pàrquing i l'han convidat a anar-se'n.
Davant el rebuig de Quiles d'anar-se'n, la universitat ha requerit la presència policial que, després d'"un llarg i intens procés de negociació", li ha indicat reiteradament que havia d'abandonar el campus per evitar generar un problema d'ordre públic, i finalment ho ha fet després de les 13:00 hores.
En paral·lel, a la plaça Cívica de la UAB s'han concentrat estudiants contraris a la presència de Quiles a més de persones convocades per l'activista, la qual cosa ha provocat la intervenció dels Mossos d'Esquadra.