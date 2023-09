La UAB afirma que s'han "triplicat" els alumnes amb ansietat i estrès els últims 4 anys

Hi haurà un nou edifici per a la Facultat de Psicologia i l'Institut de Neurociències



BARCELONA, 7 set.

El Servei per a la Inclusió (PIUNE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha detectat que les consultes d'alumnes amb quadres d'ansietat i estrès s'han "triplicat" els últims 3 o 4 anys.

En una trobada amb periodistes aquest dijous, la Secretària General de la UAB i responsable de les polítiques d'igualtat, Esther Zapater, ha assegurat que les "consultes d'estudiants que manifesten quadres d'ansietat i estrès s'han triplicat respecte a les situacions que es venien registrant fa 3 o 4 anys".

"És cert que en aquest sentit estem desbordats", ha afirmat, i, preguntada per les causes dels casos, ha respost que s'ha detectat aquest augment arran de la pandèmia, i que també hi ha hagut un increment de les consultes en el moment d'accés a la universitat.

La universitat tracta els casos de salut mental en un servei de salut externalitzat, que el 2022 va atendre 1.281 persones, i que es preveu que aquest any passi de 40 a 80 hores setmanals d'atenció.

A més a més, la UAB disposa d'un altre servei d'assistència psicològica i logopèdia per al conjunt de la comunitat universitària en el qual hi ha professionals de diferents branques d'especialitat.

El rector de la UAB, Javier Lafuente, ha destacat que la universitat ha incrementat "significativament el nombre d'hores" del servei d'atenció psicològica i que se'n fa difusió perquè els estudiants sàpiguen que tenen aquest servei a la seva disposició.

NOU EDIFICI I CAMPANYA

De cara a aquest nou curs universitari, la UAB "consolidarà l'aposta per l'àmbit de la salut" i ja ha engegat la licitació per a la construcció d'un nou edifici amb quatre mòduls independents.

En la primera fase del projecte, es construiran dues primeres torres destinades a la nova Facultat de Psicologia i l'Institut de Neurociències, a més d'espais de recerca, i es preveu que aquestes primeres obres estiguin enllestides per al curs 2026-2027, amb un pressupost total de 37,5 milions.

D'altra banda, la UAB dedicarà aquest curs 2023-2024 a la salut mental i impulsarà la campanya 'La salut mental està en joc #guanyemlapartida' amb activitats al llarg del curs per "desestigmatitzar els problemes de salut mental".

La campanya comptarà amb l'activitat 'Vagó de la Ciència', una setmana de prevenció del suïcidi, la tercera setmana artística inclusiva, i també s'abordaran qüestions com els drets humans i la salut mental, l'ansietat i l'estrès, els trastorns de conducta alimentària i la solitud no desitjada, entre altres activitats.

ASSOCIATS I CASOS D'ABUSOS

Lafuente ha informat que aquest any la UAB té 1.379 professors associats respecte als 1.702 de l'anterior, la qual cosa representa "més del 50% de la plantilla", i ha defensat que aquest curs s'han creat 170 places fixes i unes 200 per a substituts --actualment hi ha 383 substituts a la UAB--.

Quant als casos d'assetjament sexual sorgits a la universitat durant el curs passat, Zapater ha insistit a "treballar més" amb la comunitat universitària per a l'abordatge d'aquests casos, i que així vagin aflorant tots els que encara no s'han comunicat.

Ha assenyalat que actualment la UAB té quatre expedients a personal per assetjament sexual, amb suspensió de sou i feina, i la universitat treballarà aquest any amb empreses externes per "quan aquestes persones que estan complint la sanció es reincorporin i tornin al seu lloc de feina", tot i que ha assegurat que cap dels casos s'integrarà abans d'un any.

Finalment, ha indicat que la UAB tindrà un total de 14 punts lila a tot el recinte i plafons per les facultats per sensibilitzar contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques.