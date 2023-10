La UAB acull la Setmana de la Innovació per impulsar l'"ecosistema innovador" de la universitat

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) celebrarà del 16 al 20 d'octubre la primera Setmana de la Innovació per "donar visibilitat a l'ecosistema innovador i emprenedor" de la universitat, a més de connectar-lo amb el teixit empresarial, social i institucional a Catalunya.

El dimarts 17 se celebrarà la Fira de la Innovació, que reunirà més de 80 empreses, més de 25 start-ups i 90 grups d'R+D creats a l'ecosistema del territori amb l'objectiu de "generar visibilitat de les iniciatives, tecnologies i projectes capdavanters per a la indústria catalana", ha informat la UAB aquest dilluns en un comunicat.

La jornada comptarà amb una exhibició de tecnologies i coneixements de start-ups, una xerrada sobre innovació a càrrec de l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, reunions bilaterals entre grups de recerca, start-ups i empreses i una taula rodona amb biofarmacèutiques com Roche Diagnostics, Ferrer o Ability Pharma.

També se celebrarà la sessió de benvinguda de l'Acceleradora Arquímedes, una iniciativa per "ajudar les empreses spin-off de la Universitat a créixer i escalar el seu model de negoci".

Entre les start-ups més destacades, hi haurà InBrain que fa servir interfícies neuroelectròniques basades en grafè per abordar trastorns cerebrals, i Nanoligent que es dedica al disseny i desenvolupament de fàrmacs terapèutics dirigits selectivament a cèl·lules afectades per malalties.

La Setmana de la Innovació s'emmarca en l'estratègia Spain Up Nation i està finançada per la Unió Europea-Next Generation EU, dins el Pla de Recuperació i Resiliència del Govern central.