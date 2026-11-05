U2 actuarà a Barcelona i Sevilla el maig del 2027 en la seva gira europea

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La banda irlandesa U2 ha anunciat aquest dijous que actuarà a Barcelona i Sevilla el maig del 2027 dins la gira 'Carnaval de Luz presents: The Greatest Show on Earth', informa Live Nation en un comunicat.
U2 actuarà els dies 13 i 15 de maig a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona i el 22 de maig a l'estadi La Cartuja de Sevilla, i les entrades estaran a la venda el 13 de novembre.
El tram europeu del 2027 arrencarà el 26 d'abril a Estocolm, amb Wolf Alice com a artistes convidats en els seus concerts, i passarà per Amsterdam, Berlín, Lisboa, Milà i París, a més de concerts al Tottenham Hotspur Stadium de Londres.
U2 ha celebrat recentment el 50è aniversari de la banda, el passat 25 de setembre, amb un concert per a estudiants i professors al seu col·legi, Mount Temple Comprehensive, i una altra al popular carrer Grafton Street de Londres.
La banda, formada per Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr, torna a Barcelona després de la seva última visita el 2017 pel 'The Joshua Tree Tour'.