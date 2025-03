Twiggy participa al festival Moritz Feed Dog de Barcelona que obre amb un documental sobre ella

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -

La popular model britànica dels anys 60 Twiggy ha participat al festival Moritz Feed Dog de Barcelona, inaugurat aquest dimecres, i que ha obert amb un documental sobre ella.

La model ha desfilat per la catifa vermella del festival juntament amb la directora del documental, Sadie Frost, que se celebra als cinemes Mooby Bosc de la ciutat.

La cinta fa un repàs de la vida de Twiggy com una de les cares més icòniques dels 'Swinging Sixties' i la seva polifacètica figura, ja que també va destacar com a actriu i cantant, i aporta detalls personals i anècdotes íntimes, acompanyades de testimonis de representants del món de la moda.

EMOCIÓ PEL DOCUMENTAL

En una entrevista d'Europa Press d'aquest dimecres, ha explicat que la primera vegada que va veure el documental es va emocionar molt i que va plorar amb la directora, i destaca que per ella era molt important que també es plasmés el que està fent actualment: "No vaig viure i morir als 60. He fet moltes altres coses".

Ha assenyalat la bona relació que té amb la directora i ha definit com increïble tot el procés creatiu.

20 DOCUMENTALS

Al llarg de cinc dies, es projectaran 20 documentals de moda sobre figures com Elsa Schiaparelli, Coperni, John Galliano, Thierry Mugler o Paco Rabanne, així com uns altres amb "mirada crítica que conviden a la reflexió sobre l'hiperconsumisme".

En aquesta edició, es recuperaran històries com la dels fotògrafs Lee Miller, Douglas Kirkland i Paolo di Paolo sota la mirada de Bruce Weber, i també un retrat "íntim" sobre Adolfo Domínguez a càrrec de la seva filla, Adriana Domínguez.

En la secció oficial es projectaran documentals amb temàtiques diverses com la visibilització de la bellesa negra, l'evolució de la moda espanyola o la celebració dels 50 anys de la Setmana de la Moda de París, aquest últim dirigit per Loïc Prigent.